banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!

Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, cuma namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.

DİYARBAKIR 07.05.2021, 15:24
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, cuma namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Diyarbakır’da vatandaşlar evlerinin yakınında bulunan camilere giderek cuma namazını eda etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeni ile tedbirlerini alan vatandaşlar maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ederek namazlarını kıldı.
Yorumlar (0)
26°
açık