Tahir Elçi, ölümünün 7’nci yılında vurulduğu Dört Ayaklı Minare’de anıldı

Diyarbakır’da 7 yıl önce Baro Başkanı’yken tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada polis ve PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaşamını yitiren Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı.

Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı iken tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015’te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak’ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi. Elçi için ölümünün 7’nci yıl dönümü nedeniyle vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi

Anma etkinliği, önce Tahir Elçi’nin o dönem yaptığı konuşma dinletildi. Akabinde Elçi için saygı duruşundan bulunuldu. Saygı duruşunun ardından mevcut Baro Başkanı Nahit Eren, özelikle bir önceki celsede dönemin başbakanının tanık olarak dinlenmesi yönündeki karar, savcılığın talebi üzerine duruşma tarihi beklenmeden vazgeçilmiş olması, dava duruşmasının 8 ay sonra bırakılması hukuk adına büyük bir skandal ve dava dosyası açısından dışsal bir müdahaleyi gözler önüne serildiğini söyledi. Eren, “Bütün bu hukuksuzluklara rağmen buradan tüm ilgililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tahir Elçi davasına sıradan bir dava olarak bakmanıza asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Tahir Elçi Vakfı adına konuşan Türkan Elçi ise “Her yıl bu sokakta bu temennilerle gelen vicdanlıların sesi biraz daha çoğalacak. Çoğaldıkça karanfillerde çoğalacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz sesinin değdiği kara taşlara düşen karanfiller” ifadelerinde bulundu.

Anma etkinliğine; Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun, Adıyaman Barosu, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Muş, Batman, Van, Bingöl, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Hakkari ve Mersin Baro Başkanları, avukatlar, Elçi’ni aile bireyleri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamalardan sonra katılımcılar, Elçi’nin vurulduğu yere karanfiller bırakarak alandan ayrıldı.

(RK-ÖK-Y)