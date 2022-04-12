‘Surlarda Diriliş’in 5’inci etap çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Diyarbakır ziyaretinde yapılması talimatını verdiği surların Dicle Vadisine bakan ve Doğu Surlarını kapsayan 63 ile 73 nolu burçlar dahil olmak üzere 11 burcun restore çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ‘Surlar’da Diriliş Başlıyor’ mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 11 burcun restore edileceği 5’inci etap restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte çalışmaların yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, insan eliyle burçlara çok zarar verildiği belirttiğini söyledi. 5. etabın finansmanı tamamen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edildiğini aktaran Karaloğlu, “Yani projenin sahibi aslında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diyebiliriz. 5. etapta gezdiğimiz şantiyede iç kale surlarından başlayarak Dicle vadisine bakan ve surların en çok tahrip olmuş kısmı olan bu yakadaki surların 950 metrelik kısmı ve 11 burcun restorasyonu bu iş içerisinde tamamlanacak. Maalesef zaman içerisinde insan eli ile burçlara çok zarar verilmiş. Burçların arka yüzünde insanlar, burçlara bitişik evler yapmışlar, kendi evlerini genişletmek için burçların orijinal duvarlarını sökerek orda yüklükler, surların orijinal duvarının içerisine yaptıkları evin tabliyesini yerleştirebilmek için tahribatlar oluşturmuşlar. İşte bunların tamamı bu restorasyonla giderilecek ve surları ecdadımızdan devraldığımız gibi, bizden sonra gelecek nesillere de yaşayacak bir şekilde, ayakta bir şekilde aktarmanın derdi içerisindeyiz“ dedi.

“500 günde insanlarımızın ziyaretine açmayı hedefliyoruz”

Surların restorasyon işlemlerinin 500 gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Vali Karaloğlu, “Bu restorasyon bitince surlar ve çevresiyle beraber inşallah hem Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlarımız, hem de Diyarbakır’ın dışından, ülke dışından Diyarbakır’ı merak eden insanların gelip surları içeriden ve dışarıdan kesintisiz gezebilecekleri çok güzel bir manzara oluşturacağız. Bütün hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır Surlarındaki restorasyon çalışmaları bir an önce tamamlansın talimatını yerine getirebilmek. Dünya Kültür Miras Listesi’nde bulunan insanlığın artık ortak değeri olmuş ve Diyarbakır’ın en çok bilinen ve Diyarbakır’ı tanıtırken en çok kullandığımız değerimiz olan Diyarbakır Surlarını muhafaza etmek ve gelecek nesillere kendi orijinal haliyle devrede bilmek. Bütün maksadımız, bütün amacımız bu. 5. etap çalışmalarını finanse eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beyefendiye çok teşekkür ediyorum. İnşallah 500 gün içerisinde 150 metrelik sur kısmını tamamlayıp insanlarımızın ziyaretine açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.