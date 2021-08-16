banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Komandolardan muhteşem klip...
Komandolardan muhteşem klip...
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı

Sur’da yüzme havuzu açıldı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde çocukların yüzme öğrenmesi için havuz yapıldı.

DİYARBAKIR 16.08.2021, 09:39
Sur’da yüzme havuzu açıldı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde çocukların yüzme öğrenmesi için havuz yapıldı.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında ilçeye bağlı Alparslan Ortaokulu bahçesinde yapılan havuzda yüzme dersi alan çocuklara içinde yüzme için gerekli bütün malzemelerin olduğu çantalar hediye edildi.

Havuzun açılışına katılan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, amaçlarının çocukların sosyal aktivitelere daha çabuk ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Çiftçi ve beraberindekiler ile birlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.
Yorumlar (0)
28°
açık