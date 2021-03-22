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Sur’da korona virüs denetimleri sürüyor
Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerine kontrollü normalleşme sürecinde de devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan market ve benzeri iş yerlerini denetleyerek maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.
DİYARBAKIR 22.03.2021, 16:32
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Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerine kontrollü normalleşme sürecinde de devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan market ve benzeri iş yerlerini denetleyerek maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.
Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan market ve benzeri işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla kentte özellikle ara sokaklarda bulunan market ve benzeri iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, özellikle yeni normalleşme sürecinde daha titiz davranılması konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.Zabıta ekipleri, denetim için gittikleri market ve işletmelerin aldıkları tedbirleri kontrol ederken, tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.