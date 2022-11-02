Sur’da 65 yaş ve üzeri vatandaşa ücretsiz bakım

Diyarbakır’ın Sur Belediyesi ilçede 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak evde bakım hizmeti sunuyor.

Sur ilçesinde yaşayan bakıma muhtaç hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evini tek tek gezen Sur Belediyesi Giysi Bank ve Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımı ve ev temizliklerini yapıyor.

Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak, Sur ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların hem ev temizliği hem de kişisel bakımları için yeterli kazanca sahip olmayan yaşlıların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Sur ilçesinde Giysi Bank ile Evde Bakım Hizmetleri biriminin görevli vatandaşlar tarafından yaşlıların şeker, tansiyon ve ateş ölçümlerini düzenli olarak yapıldığını söyleyen Solak, “İçerisinde yer alan Kuaförümüz yaşlılarımızın saç, tırnak ve cilt bakımlarıyla ilgilenerek kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Ev temizliğinden sorumlu olan çalışanımız ise evi temizleyerek varsa çamaşırlarını makineye atarak yaşlılarımızın daha hijyenik bir ortamda yaşamaları için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyor’’ dedi.