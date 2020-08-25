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Sur zabıtasından şok korona virüs denetimi

DİYARBAKIR MERKEZ SUR İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ESNAFA YÖNELİK DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI. EKİPLER KAFE İŞLETEN ESNAFI DENETLEYEREK MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK UYARISI YAPARKEN, İŞLETMELERİNE KURALLARA UYMASI KONUSUNDA SÖZLÜ VE YAZILI UYARI DA YAPTI. SUR İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ MUHAMMED MİZGİN GÜNEŞ, VATANDAŞLARI VE İŞLETMELERİ MUTLAKA KURALLARA UYMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZEREK, “HALKIMIZIN VE KAMUOYUNUN SAĞLIĞI BELEDİYEMİZİN ÖNCELİĞİ ARASINDADIR” DEDİ.

DİYARBAKIR 25.08.2020, 15:03
Sur zabıtasından şok korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerini sıklaştırdı. Ekipler kafeleri denetleyerek maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaparken, işletmecilere kurallara uymaları uyarısında bulundu.

Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kafe işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Korona virüsle mücadelenin çok önem kazandığı bu günlerde Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla kentte kafelere yönelik denetim gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranılması konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, denetim için gittikleri kafelere ani baskın yaparak müşteri ve işletmelerin aldıkları tedbirleri kontrol ederken, tedbirlere uymayan kafe işletmelerine uyarıda bulunarak gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

"Korona virüs ile mücadelemiz ilk günkü gibi sürüyor"

Ekipler yaptıkları denetimleri yaka kamerası ile saniye saniye kaydederken, korona virüs ile mücadele çerçevesinde denetimlerin Sur ilçesinde aralıksız sürdürdüğünü belirten Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, mart ayı başından beri Türkiye’nin korona virüsle mücadelede çok iyi bir sınav verdiğini söyledi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla denetimlere pandemi süresince sıkı bir şekilde devam ettirdiklerini aktaran Güneş, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararı ile yapılan denetimlerde gerekli tedbirleri almayan işletmelere birinci denetimde uyarıyoruz, ikinci denetimde cezai işlem uyguluyoruz, üçüncü denetimde ise bir günlük kapatma cezası veriyoruz. Bu denetimlerimizde yaptığımız tüm uyarılara ve bir günlük kapatma cezası sonrası da işletme kurallara uymadığını tespit ettiğimizde bu kez 3 gün ve ardında da ruhsat iptal etme tutanağı tutuyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımız korona virüs kurallarına uymalı"

Vatandaşların ve işletmecilerin kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Güneş, "Halkımızın ve kamuoyunun sağlığı belediyemizin önceliği arasındadır. Denetimlerimiz her gün rutin olarak sürmekte ve ekiplerimiz her gün mesai kavramı olmaksızın ilçemizin dört bir yanına intikal etmektedirler. Denetimler şeffaf yapılmaktadır. Denetimleri yaka kamerası ile saniye saniye kaybetmekteyiz. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi denetimler ve şeffaflık konusunda çok hassas davranmaktadır. Bizler de elimizden geldiği kadarı ile şeffaf olmaya çalışıyoruz. Her türlü itiraza ve itirazı değerlendirmeye açığız. Vatandaşlarımız korona virüs tedbirlerine ve kurallarına uymalıdır. Kendi sevdikleri ve toplumun sağlığı için kurallara uymalarını beklemekteyiz" diye konuştu.

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