Sur Saraykapı yaya trafiğine açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapattığı Saraykapı, yayalar için yeniden ulaşıma açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi’nde ’Surlar’da Diriliş’ mottosuyla devam ettirdiği restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Saraykapı’da acil müdahale çerçevesinde, yayaların geçtiği kapıda can ve mal güvenliğini tehdit eden bölümlerde onarım çalışmaları yapıldı. Düşme tehlikesi olan taşların sağlamlaştırılması, derz yapımı ve cephe temizliği gibi müdahaleler sonrasında bariyerler kaldırılarak Saraykapı tekrar yaya trafiğine açıldı.

İçkale surları restorasyonu 2. etap

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Saraykapı’dan itibaren Hevsel’e doğru uzanan 11 burç restorasyonu ve Amida Höyük istinat duvarları yapıldı. Amida Höyük ve İçkale surları arasında kalan alanların kot düşürme ve çevre düzenlemeye yönelik yapılan arkeolojik kazıda toprak altında kalmış burç girişleri ve 2000 yıllık ’Roma Yolu’ gün yüzüne çıkarıldı.

AmidaHöyük’ün batı tarafında yapılan kazılarda ise İçkale’deki 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı.