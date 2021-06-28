Sur Karpuzlu Mahallesinde altyapı çalışmaları hız kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır altyapı sorunu bulunan Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi’nde çalışmalarını hızlandırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezinden kırsala güçlü bir altyapı oluşması için projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. DİSKİ, Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi’nde uzun yıllardır var olan altyapı sorununu çözmek için kısa sürede yerleşim alanına 5 kilometre kanalizasyon şebekesi döşedi. Önemli mesafe alınan projede şu ana kadar ekipler, 100 abonenin su şebekesi bağlantısını da yaptı.

DİSKİ, 1 milyon 253 bin 681 liraya mal edeceği projede Karpuzlu Mahallesi’ne 6 bin 363 metre kanalizasyon şebekesi ve 3 bin 500 metre abone bağlantısı yaparak yaşanan kanalizasyon sorunu çözüme kavuşturacak.