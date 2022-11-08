Sur ilçesinde kırsal mahalle yolları yenileniyor

Diyarbakır Sur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde mevcut yollar onarılırken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açılma çalışmaları devam ediyor.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın talimatları ile kış mevsimi öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen işleri ekipleri, Mermer, Çarıklı, Bağıvar Mahalleleri ile Gazi Caddesinde stabilize yol, kumlama, mekanik malzeme çalışması, kilitli taş çalışması ve su olukları yapım ve onarımı gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Başkan Solak, “Kış ayları gelmeden ilçemizde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İlçe merkezinde verilen hizmetlerin kırsalda da yapıldığını ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalışılmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Solak, “Yapılan çalışmalarda vatandaşlarımızın kış aylarına girmemizle birlikte hem yol hem de çamur sorunu yaşamayacaklar. İlçemiz merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla sezon bitimine kadar yağmur suyu, altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.