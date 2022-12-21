Sur ilçesinde Gazi Caddesi 2 gün araç trafiğine kapatılacak

Diyarbakır’da, Sur ilçesi eski Çarşı Karakolu yerleşkesinde yapılacak kazı çalışmaları dolayısıyla 22-23 Aralık tarihlerinde Gazi Caddesi araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebiyle UKOME’nin aldığı kararla Gazi Caddesi’nde 22-23 Aralık saat 08.00 ile 17.00 arasında araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Alınan karar gereği, Gazi Caddesi’ni kullanan araçlar Balıkçılarbaşı ile İnönü Caddesi kesişimi arasındaki kısmı belirtilen tarih ve saatler arasında kullanamayacak. Esnafın araçlarla yük indirme ve bindirme durumlarında ise Sur Belediyesi Zabıta ekipleri, gerekli desteği sağlayacağı ifadelerine yer verildi.

Zaruret olması durumunda 26 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’e kadar cadde trafiğe kapalı tutulacağı kaydedildi.