Sur Belediyesi kolları sıvadı, dezavantajlı çocuklara bilgievi

Diyarbakır Sur Belediyesi, ilçede bulunan dezavantajlı çocukların eğitimine destek olmak amacıyla ilçede 850 metrekare yapı kiralayarak Sur Bilgievini kurmaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği günden buyana Sur ilçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçede dezavantajlı çocukların eğitimine destek olmak amacıyla 850 metre kare alanı kiralayarak 400 öğrencinin faydalanacağı bilgievine dönüştürecekleri bildirildi. Kaymakam Solak, sur ilçesinde genç ve çocukların eğitim ve öğretimi içim tüm imkanlarını kullanacaklarını belirtti.

Sur Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Baytar ile birlikte Sur Bilgievine dönüştürülecek alanda incelemelerde bulunan Solak, Bilge evine dönüştürülecek alanın 400 öğrenci kapasiteli olduğunu ifade ederek, “İlçemizde bulunan dezavantajlı 8. sınıf ile 12 sınıflarda okuyan öğrencilere yönelik oluşturacağımız bilgi evimizde öğrencilerimiz için eğitim-öğretim dönemindeki ana dersler dışında sosyal-kültürel etkinlikler ile etüt merkezi, kütüphane ve workshop (atölye) eğitimleri verilecektir. Ücretsiz verilecek bu eğitimler ile öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek olacağız" dedi.