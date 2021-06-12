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STK’larla ’Diyarbakır’ın Fethi’ etkinlikleri değerlendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği Diyarbakır’ın Fethi etkinlikleri, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıyla değerlendirildi.

DİYARBAKIR 12.06.2021, 14:21
STK’larla ’Diyarbakır’ın Fethi’ etkinlikleri değerlendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği Diyarbakır’ın Fethi etkinlikleri, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıyla değerlendirildi.

Diyarbakır Valiliğinin himayesinde Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır kamu kurumlarının desteğiyle kutlanmayan Diyarbakır’ın Fethi coşkusunu 1 hafta boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, salgın nedeniyle birçok etkinliğin çevrimiçi şekilde düzenlendiği Diyarbakır’ın Fethinin gelecek yıllarda daha kapsamlı olması için Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ali Çelik, gelecek yıl daha geniş katılımlı bir fetih etkinliği düzenlemek istediklerini ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarının desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Toplantıya katılan STK temsilcileri ise düzenlenen etkinlik için başta Vali Münir Karaloğlu, olmak üzere etkinliklerin yapılmasında emeği bulunun tüm yetkililere teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fetih etkinliklerinin Diyarbakır’a yönelik algının değişmesi ve kent turizminin gelişimi açısından için önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekti. Gelecek yıllarda fetih etkinliklerinde bütünlüğün sağlanması için sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı bir tertip komitesi kurulması konusunda fikir birliğine varıldı.
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