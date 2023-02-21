“STK’ların sergilediği birliktelik çok önemli”

Diyarbakırlı iş kadını Emel Uslu Atik, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde harekete geçen Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sergilediği birlikteliğin çok önemli olduğu söyledi.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden buyana Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ illerini ziyaret ettiklerini belirten Emel Uslu Atik Vakfi (EUA Vakfı) Başkanı Diyarbakırlı iş kadını Emel Uslu Atik, yaşanan afet felaketinde STK’ların önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi. Afet felaketinin yaşandığı ilk saatlerinden itibaren deprem bölgelerine STK’larla koordineli bir şekilde giyecek, yiyecek ve hijyen malzemelerini tedarik ederek ulaştırılmasını sağladıklarını belirten Atik, “Felaketin yaşandığı illerimize kuru gıdadan konserveye, içecekten hijyen malzemesine, bebek bezinden mamaya hemen her türlü ihtiyaca yanıt verecek malzemelerimizi tedarik ettik. Genç vakıf üyelerimiz ve gönüllü vakıf üyelerimiz ile birlikte özverili ve koordineli çalışmalar neticesinde deprem bölgesinde bulunan afetzedelerimize ulaşmanın çabası içerisinde bulunduk” dedi.

“İçimiz yanıyor”

Deprem felaketinin yaşandığı Diyarbakır’da gençliğinin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş illerinde ise çocukluğunun geçtiği iller olduğunu belirten Diyarbakır’lı iş kadını Emel Uslu Atik, ömrümün büyük bir kısmının geçtiği toprakları bu halde görünce içinin yandığını söyledi. Atik, “İş insanları olarak, Diyarbakır’da Diyarbakır Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi ve diğer tüm illerimizde sivil toplum örgütlerimizle birlikte; din, dil ve ırk ayırt etmeden olması gerektiği gibi sıkıca sarılarak yaraları sarmaya çalıştık. Şahsıma ve aileme ait olan şantiyelerimizi hızlı bir şekilde yaşam alanına çevirdik, İlk etapta acil barınma ihtiyacı olan afetzede vatandaşların kullanımına açtık. Şantiyelerde depremzedelerin tüm gıda, hijyen ve bakım ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermeye çalıştık ve depremzede vatandaşlarımıza tırlarla ulaştırdık” diye konuştu.

“Göç dalgası başladı”

Depremin yaşandığı bölgelerden özellikle Ankara,Konya ve Mersin gibi büyükşehirlere bir göç dalgası başladığını belirten Atik, “Bizlerde kendimize ait olan otellerimizin kapılarını depremzedelere açtık. Otellerimize gelen depremzedelerimizin kıyafet ve hijyen ihtiyaçlarını gidermek için bir sistem kurarak göç eden afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda ayrıca fazla göç alan şehirlerimizin belediyeleri ve ilçe belediyelerimize destek olarak birlikte şehir değiştiren vatandaşlarımız için oluşturulan yardımlaşma projelerine dahil olduk” şeklinde konuştu.

“Eylem planı hazırladık”

Depremin yaşandığı bölgelerle ilgili bir eylem planını da hazırladıklarını belirten, Emel Uslu Atik, “Aileler ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları organize edeceğiz. Çocuklar için oyun ve etkinlik alanları oluşturulacağız.. Eylem planında başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçleri aşamalandırdık. Eylem planında yer alan ve çocukların yaşanan olayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla bir dizi eğitim çalışması planladık’’ dedi.