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Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV’e bağışlayacak

YAPTIĞI YARDIMLAR VE SOSYAL MEDYADA DÜZENLEDİĞİ YARIŞMALARLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ AYTUĞ ERGEN, BİR TELEVİZYON KANALINDA DÜZENLENEN YARIŞMA PROGRAMINDA KAZANDIĞI 20 BİN LİRAYI LÖSEV’E BAĞIŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.

Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV’e bağışlayacak

YAPTIĞI YARDIMLAR VE SOSYAL MEDYADA DÜZENLEDİĞİ YARIŞMALARLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİREN SOSYAL MEDYA FENOMENİ AYTUĞ ERGEN, BİR TELEVİZYON KANALINDA DÜZENLENEN YARIŞMA PROGRAMINDA KAZANDIĞI 20 BİN LİRAYI LÖSEV’E BAĞIŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.

05 Haziran 2020 Cuma 10:22
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Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV’e bağışlayacak

Yaptığı yardımlar ve sosyal medyada düzenlediği yarışmalarla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, bir televizyon kanalında düzenlenen yarışma programında kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV’e bağışlayacağını açıkladı.

Instagramda 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, bir televizyon kanalında düzenlenen yarışma programına katıldı. Yarışmadan 20 bin lira kazanan Ergen, kazandığı parayı LÖSEV’e bağışlayacağını söyledi. Yarışma kurallarına göre ilk butona basan ismin belirtilen ödülün sahibi olacağından 20 bin lirada butona bastığını belirten Ergen, “Benim buraya gelmemde bir amaç var. Paraya kesinlikle dokunmayacağım. Bu parayı hem sosyal medyada aileme hem de LÖSEV’e bağışlayacağım” dedi.

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmamış, takipçileri ile birlikte faydalı bir etkinlik yaparak, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı duyuru ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, yüzlerce aileye erzak yardımında bulunmuştu.

Son dönemde sosyal medya fenomeni olarak dikkatleri üzerine çeken Aytuğ Ergen yaşantısını İstanbul Bahçelievler’de sürdürüyor. 2018 yılında vizyona giren Vallahi Hortladı isimli sinema filminde de rol alan Aytuğ Ergen 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. YouTubede ciddi bir hayran kitlesi olan Ergen, çektiği eğlenceli videolarla kısa sürede üne kavuştu.

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