Son klorlama sudan kaynaklı hastalıkların önüne geçiyor

Diyarbakır’a günlük 270 bin ton sağlıklı, kaliteli ve çeşmeden içilebilir suyu temin eden Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son klorlamayla sudan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçiyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yüksek enerji ve emek harcayarak Dicle Barajından aldığı suyu çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra kent merkezinde şebekelere dağıtıyor. Kayapınar ilçe sınırları içinde yer alan Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi, 32 kilometre uzaklıkta yer alan Dicle Barajı’ndan 3 adet pompa vasıtasıyla 177 metre terfi yapılarak bin 600’lük çelik borularda aldığı 270 bin ton ham suyu içilebilir duruma getiriyor. Birçok işlemden geçen 270 bin ton ham su, ana depolarda, şehir şebekesinde, site ve bina depoları ile tesisatlarında oluşabilecek zararlı mikroorganizmaları yok etmek, çeşmeden içilen suyu içilebilir kılmak amacıyla 0,2-05 miligram litre bakiye klor serbest kalacak şekilde tesiste son klorlamaya tabii tutuluyor. Arıtma çıkışında klor miktarını ölçen 7 gün 24 saat otomatik klor ölçüm cihazları bulunuyor. Otomasyona bağlı çalışan cihazlar, su içerisindeki serbest seviyesine göre klor dozaj miktarını otomatik olarak ayarlıyor.

DİSKİ, yaptığı son klorlama işlemiyle içme suyundan oluşabilecek hastalıkların önüne geçiyor.