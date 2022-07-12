Solingen’den Diyarbakır’a uzanan kurban eti dayanışması

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan ve Türkiye’nin Avrupa’daki lobi faaliyetlerini yürütmesiyle bilinen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Almanya Solingen Şubesi, geçtiğimiz günlerde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret ederek yakın bağ kurdukları Diyarbakır’da Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıttı.

Ramazan ayında da aralarında Bağlar’ın da bulunduğu Diyarbakır merkez ilçelerinde bin 200 aileye gıda desteğinde bulunan Almanya’daki gurbetçi vatandaşların bu tutumu yüzlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Ren Nehri’nden Dicle Nehri’ne Kardeşlik Köprüsü projesini hayata geçiren Avrupa’daki gurbetçi vatandaşlar ile Diyarbakır’daki ihtiyaç sahibi aileler arasında dayanışma bağları genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a gelerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşerek birlikte HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret eden Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Almanya Solingen Şubesi, Kurban Bayramında aralarında Bağlar’ın da bulunduğu merkez ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtarak 500 aileye et girmesini sağladı. Türkiye’nin Avrupa’daki lobi faaliyetlerini yürüten ve AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen UID’nın Solingen Şube Başkanı Cemal Ayıboğan ve eşi Zahide Ayıboğan ile Diyarbakır Dostluk Grubu üyesi Nevrize Elkaan bayram boyunca Diyarbakır’daki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak et dağıttı.

Sivil toplum aktivisti Avukat Muhammed Akar, üç yıldır Diyarbakır’daki mağdur ailelere sundukları destekten dolayı Uluslararası Demokratlar Birliği Solingen Şube Başkanı Cemal Ayıboğan ve UID camiasına teşekkür etti.

Solingen’deki gurbetçi vatandaşlar ve hayırseverlerden toplanan yardımları üç yıldır Diyarbakır’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Uluslararası Demokratlar Birliği Solingen Şubesi, Ramazan ayında da ağırlıklı Bağlar olmak üzere kentteki bin 200 aileye gıda desteğinde bulunmuştu. İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden UID Solingen Şube Başkanı Cemal Ayıboğan, Genel Başkan Köksal Kuş ve gurbetçi hayırseverlerin selamlarını ileterek Diyarbakır ile Almanya arasında kurmuş oldukları kardeşlik köprüsünün yeni hamleler ve projelerle devam edeceğini söyledi.

"Diyarbakır’daki yoksul öğrenciler için projelerimiz var"

Diyarbakır’daki dar gelirli öğrencilerle ilgili sosyal projeler hazırlayarak bu durumu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile paylaştıklarını anlatan Cemal Ayıboğan, "Ren Nehri’nden Dicle Nehri’ne Kardeşlik Köprüsü yürüyüşümüz anlamlı adımlarla devam edecek" dedi.

Ayıboğan, çalışmalarına verdikleri destek için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Almanya’daki hayırsever gurbetçiler, Diyarbakır’daki dostluk grubu üyeleri ve sivil toplum aktivisti Muhammed Akar’a teşekkür etti.

UID Solingen Şubesi olarak dünyanın değişik coğrafyalarındaki mazlumlara kol kanat gerdiklerini anlatan Ayıboğan, Afrika ülkesi Moritanya’da gıda ve kurban eti dağıtımı, su kuyusu açma, hafız yetiştirme ve külliye inşa etme gibi faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.