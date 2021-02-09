Sokak sokak gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletiyor, vatandaşların sorunlarını çözüyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin cadde ve sokaklarını pandemi tedbirlerine uygun olarak ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletiyor, karşılaştığı sorunların çözümü için destek sağlıyor.

Başkan Beyoğlu, ilçenin cadde ve sokaklarını her gün ziyaret edip çat-kapı ile vatandaşlarla bir araya geliyor, birebir tanık olduğu sorunların çözümü için düğmeye basıyor, kendisine kolaylıkla ulaşılması için özel telefon numarasını vererek Bağlar halkı ile gönül köprüsü kuruyor. Pandemi koşullarına uygun olarak önlemleri alarak 400 bin nüfuslu ilçede gönül seferberliğine çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte çıkarma yaptığı Mevlana Halit Mahallesinde iki acı tablo ile karşılaştı. Beyaz eşya ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen Özonur ve Boncuk ailelerinin yaşadığı dram karşısında derin üzüntü yaşayan Beyoğlu, ev sahiplerinden bilgi aldıktan sonra yaraların sarılması için çalışma başlatılmasını sağladı.

Evi yanan ailelere destek verdi, vatandaşların gönlünü kazandı

Evi yanan Şehmus Özonur, 6 kişilik bir aile olarak başlarını sokabildikleri tek yuvalarının bu hale gelmesiyle hayatlarının şokunu yaşadıklarını ifade ederek, "Karşımızda belediye başkanımızı görünce büyük sevinç yaşadık. Mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli desteği sağladı. Allah kendisinden razı olsun. Bu davranışı inşallah herkese örnek olur" dedi.

Boncuk ailesinin mensupları da yaşadıkları mağduriyetin ardında destek eli uzatarak yanlarında olan Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz”

Yerelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcileri olduklarının altını çizen Başkan Beyoğlu, “Halkın içinden gelen, halkın sorunlarıyla dertlenen bir liderimiz var. Biz de kendisini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gönül selamını iletip vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmiş oluyoruz. Şunu biliniz ki ilçemizde yaşananlardan ve vatandaşlarımızın sorunlarından haberimiz oluyor. Hem çözüm üretiyoruz, hem ilgili yerlere iletiyoruz. Vatandaşlarımız da daha önce alışık olmadıkları bu güzel tablodan memnun kalıyor” diye konuştu.