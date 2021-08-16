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Sinop’ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak’ı arama çalışmaları devam ediyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde özel bir şirkette çalışan ve sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalıştığı sırada sele kapılarak kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak’ı arama çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR 16.08.2021, 15:00
Sinop’ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak’ı arama çalışmaları devam ediyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde özel bir şirkette çalışan ve sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalıştığı sırada sele kapılarak kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak’ı arama çalışmaları sürüyor.

Özel bir şirkette sürücü olarak çalışan Faruk Adak’ın (25) kamyonunun bulunduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta telefon sinyali alınmıştı. Bugün Adak’ın en son telefon sinyalinin geldiği noktada arama çalışmaları yoğunlaştı. Mestan, Sofu, Çamyayla, Başgelik köyleri çevrelerinde arama yapılıyor.

AFAD, ANDA, UMKE, STK’lardan oluşan 83 kişilik bir ekip ile bir arama kurtarma köpeği, termal drone ve bir insansız hava aracı ile aramaları yoğunlaştıran AFAD, kayıplara ulaşmak için tüm imkanları kullanıyor.
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