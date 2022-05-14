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Silvanlı öğrenciler Bilim Fuarı’nda çalışmalarını sergiledi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde öğrenciler, Bilim Fuarında çalışmalarını sergiledi.
DİYARBAKIR 14.05.2022, 18:46
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde öğrenciler, Bilim Fuarında çalışmalarını sergiledi.
Silvan ilçesi 100.Yıl İlköğretim Okulunda düzenlenen fuar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral’ın açılış kurdelesini kesmesiyle başladı. Açılışa, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Ferzan Emişçi fuarda, öğrencilerin hazırladığı 15 projenin bulunduğunu belirterek, fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.