Silvan’dan Avrupa’ya staj eğitimi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri AB Erasmus projesi çerçevesinde İspanya, Macaristan ve Romanya’da iki hafta staj eğitimi gördü

2019 teklif çağrısı yılında, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği çerçevesinde sunulan projede Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan Silvan Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 18 öğrenci İspanya, Macaristan ve Romanya’da, ’Okul Öncesi Eğitimde Öz Bakım Stajı’ projesi çerçevesinde iki hafta boyunca staj eğitimi gördü. Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Fatih Simpil, ’Okul Öncesi Eğitimde Öz Bakım Stajı’ isimli proje çerçevesinde 18 lise öğrencisi, 4 öğretmenleri refakatinde iki hafta boyunca Avrupa’da staj yaptığını söyledi.

Gerçekleştirdikleri projenin sadece öğrencilerin mesleki gelişimlerine olumlu katkısı olmadığını aynı zamanda kişisel gelişimlerine de çok büyük katkılar sağladığını ifade eden Simpil, “Proje yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ziyaretler düzenleyerek bilgilendirme ve proje hazırlama konusunda diğer kurumları destekledik. Proje ilçede büyük ilgi topladı. Silvan ilçemizden ve ilimizden daha fazla uluslararası proje yapılmalı. Bu çerçevede okul olarak tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.