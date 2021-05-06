banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanlığı'na çok konuşulacak sözler!
Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanlığı'na çok konuşulacak sözler!
MHP'li Semih Yalçın da linç ekibine katıldı
MHP'li Semih Yalçın da linç ekibine katıldı
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!

Silvan’da üzüm bağları ilaçlandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan üzüm bağlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR 06.05.2021, 15:10
Silvan’da üzüm bağları ilaçlandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan üzüm bağlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Silvan’da üzüm üretim yerlerinden olan Boyunlu, Bayrambaşı, Kayadere, Üçbasamak, Gürpınar, Susuz ve Gündüz kırsal mahalle sınırlarındaki tarım alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ziraat mühendisleri, üzüm üreticilerini uyararak doğru zamanda doğru yöntemle ilaçlamaların yapılması gerektiğini, aksi takdirde verim elde edilemeyeceğini dile getirdi.
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu