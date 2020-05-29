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Silvan’da sosyal mesafeli cuma namazı

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI KILINDI.

Silvan’da sosyal mesafeli cuma namazı

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:54
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Silvan’da sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart’tan itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1 buçuk metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Selahattin-i Eyyubi Camii avlusuna tek giriş alınırken, el dezenfektanı, maske ve seccade dağıtıldı.

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, "Allah’a şükürler olsun. Bugün çok güzel bir gün. Uzun bir aradan sonra kıldığımız cuma namazına kavuştuk. Vatandaşımız duyarlı. Sosyal mesafeye uyarak, maskelerini takarak namazını kıldı" dedi.

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