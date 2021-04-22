Silvan’da sebze fideleri satışa çıktı

Diyarbakır’ın Silvan sebze fideleri şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda satışa sunuldu.

Silvan’da bahçe ekicileri tarafından yetiştirilen domates, biber, patlıcan fideleri cadde ve sokaklarda satışa sunuldu. Gazi ve Azizoğlu caddelerindeki kaldırımlarda tezgahlarını açan üreticiler, getirdikleri fidelerin demetini 5 liradan satıyor. Fide yetiştiricisi Baver Yılmaz, vatandaşlar yerli fidelere daha çok rağbetin gösterdiğini söyledi. Yılmaz, ’’Kendi bahçemizde mart ayının başlamasıyla birlikte yetiştirdiğimiz fidelerle aile geçimimizi sağlıyoruz. Domates, salatalık, biber, patlıcan gibi birçok sebze fidesini yetiştirerek sokaklarda, kaldırım ve pazarlarda satıyoruz. Pandemi ve Ramazan ayı nedeniyle bu yıl fidelere ilgi gösterilmiyor. Yağışlar vardı, yağışlar nedeniyle de fideleri pazara geç getirdik. Ramazan ayı sonuna kadar fide satışlarına devam edebileceğiz. Sonra satışlar bitecek. Bahçesi olan vatandaşlar daha çok yerli fidelere rağbet gösteriyor’’ dedi.