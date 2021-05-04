Silvan’da parke taşıyla döşenen yol bozuldu, araç sürücüleri tehlikeli anlar yaşadı

Silvan-Diyarbakır karayolunun Azizoğlu kavşağı mevkiinde parke taşıyla döşenen yolda meydana gelen bozulmalar nedeni ile araç sürücüleri tehlikeli anlar yaşadı.

Diyarbakır-Silvan, Silvan-Batman karayolunun şehir merkezi geçişi olan Azizoğlu kavşağı bölgesindeki parke taşıla döşenmiş yolda bozulmalar meydana geldi. Yolun çöktüğünü fark edemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araç sürücüsü Ahmet Çalış, "Silvan Batman arasında nakliyecilik yapıyorum. Bu yolda her gün geçiyorum geçişler sırasında çok zor anlar yaşıyoruz. Bundan iki gün önce bir araç kaza geçirdi. Çökmeden kaçarken kaldırıma çarpmak zorunda kaldı. Daha büyük bir kaza yaşanmadan bir an önce buraların onarılması gerekiyor. Yetkililerden bir an önce tedbir almalarını istiyoruz" dedi.