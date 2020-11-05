Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇE KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖMER FARUK ÇELİK, PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIKLARINI SÖYLEDİ.
Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, pandemi süreci boyunca en yüksek vaka sayısına ulaştıklarını söyledi.
Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Kaymakam Çelik, salgının alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybettiğini söyledi. Kaymakam Çelik, "Mevsim itibariyle mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamaya devam ettirmeliyiz. Pandemi sürecinin başından beri ilçemizdeki en yüksek vaka sayısına ulaşmış durumdayız. Maske, mesafe, temizlik kurallarına kusursuz şekilde uymak zorundayız. Mücadeleyi birlikte vermezsek başarılı olamayız. Misafirliklere, kahvehanelere, toplu oturulan yerlere gelin ara verelim, daha sağlıklı günlerde buluşalım. Ciddiyetin farkında olmak için ailemizden bir acı yaşamayı beklemeyelim" dedi.
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|8
|12
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|7
|11
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|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
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|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
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|6
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|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
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|12
|7. Aston Villa
|6
|12
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|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
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|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
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|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
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|11
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|7
|10
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|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
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|6
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|8
|8
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|5
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