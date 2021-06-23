Silvan’da mobil aşı uygulaması

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde üretim yapan iş yerlerinde mobil ekiplerle yerinde Covid-19 uygulamasına başlanıldı.

Korona virüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlamasıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Silvan ilçesinde üretim yapan iş yerlerinde çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Silvan’daki mobil ekiplerce, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan tekstil firmaları çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utanğaç, “Sigortası bulunan bütün vatandaşlara aşı hakkı doğduğu için, üretim yapan iş yerlerinde daha etkin aşılama yapmak amacıyla Silvan ilçesinde üretim yapan iş yerlerine aşılama ekiplerini oluşturduk. Amacımız aşı hakkı olanların ayağına ulaştırıp bir an önce toplumumuzun Covid-19 salgınında kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız” dedi.

Aşıya yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çeken Utanğaç, aşılamanın gün boyu devam edeceği bilgisini verdi.