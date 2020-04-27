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Silvan’da kısıtlama kalktı, vatandaşlar alış verişe çıktı

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, KISITLAMANIN KALKMASININ ARDINDAN SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK ALIŞVERİŞLERİNİ YAPMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTI.

Silvan’da kısıtlama kalktı, vatandaşlar alış verişe çıktı

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, KISITLAMANIN KALKMASININ ARDINDAN SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK ALIŞVERİŞLERİNİ YAPMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:04
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Silvan’da kısıtlama kalktı, vatandaşlar alış verişe çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerini yapmak için sokağa çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan’da 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Silvan ilçesinde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişlerini yaptı. 60 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar, sokağa çıkmazken, sokağa çıkanların korona virüsü tedbirlerine uyarak sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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