Silvan’da kan davalı iki aile arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 4 yıl önce iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kavga sonrası başlayan husumet kan davasına dönüştü. 4 yıl süren kan davası Bismil kanaat önderlerinin girişimleri ile barışla sonuçlandı.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine Silvan Alay Komutanı Haydar Onur Şehitoğlu, Silvan Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Sur İlçe Müftüsü İlhan Günay, Bismil Kanaat Önderleri Başkanı Hasan Vural, başkan yardımcıları Ahmet Çelebi, Ramazan Doğan ve kanaat önderleri üyeleri katıldı. Kan davalı Oturmak ve Yabancı aileleri yapılan duaların ardından barış yemeği yiyerek, kan davasını barışla sonlandırdı.

Barış yemeğine katılan ve ailelere bir teşekkür konuşması yapan Bismil Kanaat Önderleri Başkanı Hasan Vural, "Yaklaşık 4 yıl önce yapılmış olan bir yanlışı yanlışla kapatmak yerine böyle güzel bir organizasyonla, kucaklaşarak, barışarak, buraya gelerek destek verdiğiniz için öncelikli olarak bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabii ki mutlu edilinceye kadar Bismil Kanaat Önderleri Barış Komisyonu Başkanı Molla Musa Kılıç, Ömer Çalın, Nufer Şen, Seyda Molla Selahaddin Elçi ve Metin Gösteriş’in 5 aylık büyük emekleri oldu ve barış sağlandı" dedi.