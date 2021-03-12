Silvan’da İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikleri

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi.

İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı dolayısıyla Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde düzenlenen törene Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Ayla Var Lal, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Adalet Gökcan, Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program, ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşını ezbere güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.