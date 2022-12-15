Silvan’da ilçe otogarı inşa ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan’da ilçe otogarının yapımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Silvan’da toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede ilçe otogarında 9 toplu taşıma peronu, 4 gişe ve 100 araçlık depolama alanı bulunacak. 12 bin 500 metrekarelik alana yapılacak otogarda, 350 metrekare kapalı alan, 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli lavabo, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Diyarbakır - Batman karayolu üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1,20 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak.