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Silvan’da Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi elektrik arızalarına anında müdahale ediyor.
DİYARBAKIR 28.12.2020, 17:06
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi elektrik arızalarına anında müdahale ediyor.Dicle Elektrik arıza ekipleri, Silvan’da mağduriyet yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Dicle Elektrik ekipleri, Cami Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerinde enerji hattında oluşan arızaya anında müdahale etti. Ekipler arızayı kısa sürede gidererek mağduriyetin önüne geçti. Vatandaşlar, arızanın kısa sürede giderilmesinden dolayı Dicle Elektrik ekiplerine teşekkür etti.
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