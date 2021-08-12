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Silvan’da delta varyantı tespit edilen 58 kişi karantinada

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüsün delta varyantını taşıdığı tespit edilen 58 kişi karantinaya alındı.

DİYARBAKIR 12.08.2021, 16:24
Silvan’da delta varyantı tespit edilen 58 kişi karantinada

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüsün delta varyantını taşıdığı tespit edilen 58 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde 120 kişiden korona virüs testi alındı. Bu kişilerden 58’inin delta varyantı taşıdığı 28’inin ise normal taşıyıcı olduğu belirlendi. Korona virüs testi pozitif olan 28 kişinin içinde 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Testi pozitif çıkanların karantinaya alındığı kaydedildi.
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