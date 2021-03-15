Silvan’da buğday ilaçlama dönemi başladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çiftçiler, buğday tarlalarını ilaçlama çalışmalarına başladı.

Mevsim koşullarının elverişli olması nedeniyle bu yıl yüksek rekolte beklenen buğday ve arpa tarlalarında ilaçlama dönemi başladı. Verimi artırmak ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla bahar aylarında ilaçlama yapan çiftçiler, diğer yandan haşerelerle mücadele ediyor. Mevsimsel koşulların elverişli olmasına rağmen hastalıklardan dolayı ürün kaybı yaşanabileceğine vurgu yapan Silvan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, "Özellikle sulu arazilerde ilaçlama büyük önem taşıyor. Sulu bölgelerde hastalık daha hızlı yayılabiliyor. Bu nedenle tüm çiftçilerimizin zamanında ilaçlama yapmasını istiyoruz. Ürünün olgunlaşma döneminde önceki son ilaçlamayı yapmaya başladık. Kısa bir süre içerisinde bu ilaçlama çalışmaları tamamlanacak. Hastalık ve haşereler nedeniyle ürün kaybı yaşamamak için tedbirlerimizi aldık. Zamanında ve doğru ilaçlama yöntemiyle daha yüksek verim elde etmiş olacağız" dedi.