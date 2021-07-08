Silvan’da bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yapıldı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerdeki çukur oluşan, bozulan ve aşınan yollara müdahale ediyor.

Silvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ana caddelerdeki çukur, bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yaptı. Doğalgaz, elektrik direklerinin değişmesi ve elektrik kablolarının yer altına alınması nedeniyle Gazi Caddesi, Azizoğlu, Atatürk, Eski Bitlis, İsmail Beşikçi ve Diyarbakır Caddelerindeki çalışma nedeniyle oluşan çukurlara yama ve torba asfalt serilerek kapatıldı.

Belediye Başkan Vekili Cihan Korkutan, yaklaşık iki yıldan beri ilçe merkezimizde devam eden doğalgaz çalışması ile DEDAŞ’ın bazı bölgelerde elektrik kablolarının yer altına alınması ile demir direklerin beton direklerle değiştirilmesi çalışmaları sırasında ilçe genelindeki ara ve ana caddelerimizde çukurlar oluştu. Bu çukurlarda gerekli zemin sıklaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra Fen müdürlüğüne bağlı ekiplerinde asfalt ile doldurma ve torba çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Korkutan, "Bu çalışmalar nedeniyle geçici bir süreliğine yol kapatma ve çalışmalar sırasında vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Vatandaşlarımızın göstermiş oldukları sabırdan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.