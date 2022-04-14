Silvan’da Atatürk’ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne gelişinin 106’ncı yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Şubat 1916 tarihinde Edirne’den ayrılarak, 14 Nisan 1916’da Silvan İlçesi’ne gelişinin 106’ncı yıldönümü Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, öğrencilerin okuduğu şiirlerle ve sinevizyon gösterimi ile devam etti. Müzik öğretmeni Gülbahar Toprak yönetiminde öğrencilerden oluşan koro Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe, Silvan Kaymakamı Murat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, Alay Komutanı Kıdemli Albay Haydar Onur Şehitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.