Silvan’da aşı timleri iş başında

Korona virüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için aşı timleri görev başında. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 20 sağlık personeli aşı timinde görevli, hastaneye gelen hasta yakınlarına aşının faydalarını anlatıyor.

90 bin nüfusa sahip Silvan’da Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi tarafından aşı timi oluşturuldu. Aşı timleri hastaneye gelen hasta yakınlarına aşının faydaları anlatılıyor. Ekipler, vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için aşının insanlar üzerindeki faydaları dile getiriliyor. Ekipler, aşı olmak istemeyen ya da aşı olmaktan korkanlara vatandaşlara tek tek ulaşıyor. Yapılan birebir görüşmelerde kafalardaki soru işaretleri gideriliyor.Aşı timleri görüştükleri vatandaşları ikna ederek hastaneye davet ediliyor. Ardından, aşı olmak istemeyenleri aşı konusunda detaylı bilgilendirme yapılıyor.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Fesih Uyan, "Silvan’da kendi bünyemizde 20 kişilik bir ekiple oluşturduğumuz aşı timden oluşan bir çağrı merkezi kuruldu. Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlarımız olmaya başladı. Ama koronadan mücadelede özellikle kurtulmak için tek silahımız aşı. Vatandaşlarımıza Aşı uygulama hakkında da detaylı bilgi verilip, aşı olma konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır" dedi.

Öte yandan Başhekim Dr. Fesih Uyan, Silvan ilçesinde başlatılan aşı seferberliği kapsamında 18 yaşını dolduran herkese aşı uygulanabileceğini söyledi.