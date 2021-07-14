banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!

Silvan’da 52 öğrenci LGS’de yüzde 10’luk dilime girdi

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) 52 öğrencinin yüzde 10’luk başarı dilimine girdiğini söyledi.

DİYARBAKIR 14.07.2021, 15:47
Silvan’da 52 öğrenci LGS’de yüzde 10’luk dilime girdi
banner502

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) 52 öğrencinin yüzde 10’luk başarı dilimine girdiğini söyledi.

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra 52 öğrenci yüzde 10’luk dilime girerek büyük başarı gösterdiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, bütün öğrencilerin öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Özdemiral, "Özellikle pandemi sürecinde okulların kapalı olması ve uzaktan eğitime katılmasına rağmen derslerine büyük bir önem gösteren ve LGS sınavına iyi hazırlanarak yapılan sınavda üstün başarı gösteren, iyi bir derece elde eden öğrencilerimi cani gönülde kutluyorum. Bu bağlamda hem hayat boyu hem de eğitim-öğretim hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Silvan eğitiminin yükseltilmesi ve kaliteli bir eğitimin sürdürülebilmesi için ekibimle var gücümle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501