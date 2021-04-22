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Silvan’da 5 kişiye 7 bin TL ceza kesildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal etikleri gerekçesiyle 5 kişiye 7 bin TL para cezası verildi.

DİYARBAKIR 22.04.2021, 12:39
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Silvan’da 5 kişiye 7 bin TL ceza kesildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal etikleri gerekçesiyle 5 kişiye 7 bin TL para cezası verildi.

Silvan ilçesi Ali Bey Kırsal Mahallesinde hayatını kaybeden bir şahsın evine giderek taziye dileklerine ileten aynı aileden F.O., Ü.O., M.A., S.O ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin ifadesine başvurduğu belirtildi. Ali Bey Mahallesinde ifadeleri alınan 5 kişiye pandemi tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 7 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.
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