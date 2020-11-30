Silvan’da 2 günde 58 kişi korona virüse yakalandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde son 2 günde 58 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 140 kişiden 58’inin testi pozitif çıktı. 30 kişi test sonucunu beklerken 52 kişinin test sonucu negatif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan hastaların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde pandemi servisinde tedavi altına alınırken, bir kısmı hastalar da evde karantinaya alındı. 358 kişi ise korona virüs şüphesi oldukları gerekçesiyle gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Yetkililer, virüsün en çok ev ziyaretlerinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması nedeni ile yayıldığını belirtirken, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.