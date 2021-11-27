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Silvan sis altında kaldı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Batman-Silvan arasındaki yolda mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle, araçlar ikaz farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.
DİYARBAKIR 27.11.2021, 22:17
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Batman-Silvan arasındaki yolda mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle, araçlar ikaz farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, akşam saatlerinden bu yana Silvan ilçe merkezi ile Diyarbakır ve Batman karayolunda etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü Silvan’da sürücüler ikaz farlarını yakıp ilerlerken, sisin giderek etkisini arttırdığı görüldü.