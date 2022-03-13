Silvan, mart ayında beyaza büründü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi mart ayında beyaz örtüye büründü.

Ülke genelinde olduğu gibi kar yağışı, Diyarbakır’da da etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Diyarbakır’ın kuzey ilçelerinde kar yağışı kent merkezlerine kadar inerken, gece saatlerinde etkisini gösteren kar, sabaha kadar sokak ve caddeleri beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz bir manzara ile karşılaştı.

Meteoroloji tahminlerine göre, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da beklenen yağışların 12 Mart 2022 akşam saatlerinden itibaren Batman’ın, Sason, Kozluk, Siirt’in Baykan, Şirvan, Pervari ve Diyarbakır’ın kuzeyi Dicle, Hani, Lice, Kulp ile Şırnak’ın doğusunda Beytüşşebap, Uludere kuvvetli kar (10-20 santim kar örtüsü), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 santim üzeri kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin edildiği ifade edildi.

Kuvvetli kar yağışlarının 14 Mart sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.