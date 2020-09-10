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Silvan Kaymakamı Çelik esnafla buluştu

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇE KAYMAKAMLIĞINA ATANAN ÖMER FARUK ÇELİK, YENİ GÖREVİNE ESNAF ZİYARETİ İLE BAŞLADI.

DİYARBAKIR 10.09.2020, 16:05
Silvan Kaymakamı Çelik esnafla buluştu

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığına atanan Ömer Faruk Çelik, yeni görevine esnaf ziyareti ile başladı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, ilçeyi tanımak için çalışmalarını hızlandırdı. Kaymakam Çelik, ilk olarak ilçe genelinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden Kaymakam Çelik, daha sonra pandemi süreci ile ilgili sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmasını istedi. Kaymakam Çelik, "Silvan, nüfus bakımında büyük olan bir ilçemiz. Tarihi dokusu ve tarihi zenginlikleriyle turizm potansiyeli olan bir ilçe, bu ilçemizin hak ettiği çalışmaların yürütülmesi ve turizme kazandırılması için çalışmalarımızı başlatacağız. Bugün tanışma ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uyulması için esnaflarımızı ziyaret ederek, çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreci atlatmamız için vatandaşlarımızın belirtilen kurallara uyulmaları gerekir. Her vatandaşımız, bu kurallara uyarsa bu süreci daha çabuk atlatmış olacağız. Evde kal, maskesiz dolaşma, sosyal mesafeni koru" dedi.

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