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Silvan Kaymakam Ömer Faruk Çelik, göreve başladı
DİYARBAKIR'IN SİLVAN KAYMAKAMLIĞINA ATANAN ÇANKIRI'NIN ÇERKEŞ ESKİ KAYMAKAMI ÖMER FARUK ÇELİK, GÖREVİNE BAŞLADI.
DİYARBAKIR 08.09.2020, 14:37
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Diyarbakır’ın Silvan Kaymakamlığına atanan Çankırı’nın Çerkeş eski Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, görevine başladı.
Silvan Kaymakamlığı önünde yapılan karşılama töreninin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, yeni görevini devraldı. Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, hakkında İçişleri Bakanlığınca yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle görevinden alınırken, yerine Çankırı Çerkeş Kaymakamı Ömer Faruk Çelik atandı. Çelik, aynı zamanda Silvan Belediye Başkanlığı görevini de vekaleten yürütecek. Kaymakam Ömer faruk Çelik, Silvan’a hizmet için geldiğini, kaymakamlık ve belediye personelleri ile yoğun bir tempo içerisinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi.
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