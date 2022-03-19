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Silvan Eskiköy Grup İçme Suyu Projesi tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Silvan Eskiköy Grup İçmesuyu Projesi’ni tamamlanma aşamasına getirdi.

DİYARBAKIR 19.03.2022, 13:36
Silvan Eskiköy Grup İçme Suyu Projesi tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Silvan Eskiköy Grup İçmesuyu Projesi’ni tamamlanma aşamasına getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallere çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Silvan Eskiköy Grup İçme Suyu Projesi kapsamında Eskiköy Mahallesi’ne 160 mm çapında borularla 800 metre terfi, 4975 metre iletim hattı döşedi.

Mevcut kullanılan 200 metreküplük içme suyu grup deposu ile 11 mahallenin içme suyu karşılanırken, artan nüfus ve gelecek planına bağlı olarak yeni yapılan 200 metreküplük içme suyu deposu ile 5 mahallenin içme suyu ihtiyacı mevcut depodan ayrılarak çözülmüş olacak.

İçme suyu boru imalatlarını ve 200 metreküplük deponun inşaat işlerini tamamlayan ekipler, karayolu yatay delgi geçişi, deponun bulunduğu alanda peyzaj işlerini, 2 adet basınç kırıcı vana montajı ve bağlantıları tamamladıktan sonra vatandaşların hizmetine sunacak.

Yeşerdi Mahallesinde çalışmalar tamamlandı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi Mahallesi’nde 2 bin 470 metre uzunluğunda sürdürdüğü şebeke hattını tamamladı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tamamlanmak üzere olan Silvan Eskiköy Projesi’ni yerinde inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı. DİSKİ’nin, en temel ihtiyaç olan içme suyunu sorumluluk alanları olan 15 bin 272 kilometrekarede yer alan her haneye ulaştırmak için çalışma yürüttüğünü belirten Tutşi, çalışmalarda en büyük motivasyon kaynaklarının şebeke hatlarının geçtiği yerleşim yerlerine kesintisiz içme suyu sağlamak olduğunu vurguladı. Toplumda suyun yüce yaradanın bir nimeti olarak bilindiğine dikkat çeken Tutşi, bu durumun suyu kutsal ve kıymetli kıldığını ifade etti.

“Su tüketim kültürümüzü gözden geçirmeliyiz”

Tutşi, şöyle konuştu: “Kutsal ve kıymetlimiz olan suya bakış açımızı değiştirmeliyiz. Su tüketiminde kutsal ve kıymetli olgularını asla göz ardı etmemeliyiz. Su yüce Allah’ın nimetiyse o zaman onda herkesin hakkı var. İçme suyu sınırsız bir kaynak değil. Birçok kişi suyu bizim boş yere heba etmemizden ötürü erişemiyor. İçme suyuna erişemeyenler grubuna dahil olmamak adına tüketim kültürümüzü gözden geçirmeliyiz. Özellikle içme suyunu bahçe ve bostan sulamalarında kullanmamalıyız”

Açıklamalarının sonunda kaçak su kullanımını da değinen Tutşi, aboneler tarafından ödenen her kuruşun başka yerlerde yaşayan vatandaşlara içme suyu ulaştırma hizmetlerine kullanıldığını dile getirdi.

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