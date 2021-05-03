Silvan Belediyesi tam kapanmada da sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Özütürk’ün talimatları ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve su bırakıldı. Kaymakam Öztürk, "Her canlı gibi yaşamak onlarında da en tabii hakkı. Sokak hayvanlarının yoğun olarak görüldüğü Gazi Caddesi, Karabehlülbey Caddesi, Aşağı Çarşı, garaj bölgesi, Bağlar, Cami, Kale Yenişehir ve Feridun mahallerinde bulunan Diyarbakır Caddesi üzerindeki belirli noktalara ekiplerimiz tarafından sokak hayvanlarımıza yiyecek ve su bırakılmaktadır. Silvan ilçemizde son zamanlarda artan sokak hayvanlarının barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yer tahsisi yapılarak gerekli çalışma başlatacağız. Sokaktaki canlarımızı unutmayalım" dedi.