Silvan Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi korona virüs, salgınına karşı başlattığı dezenfektan çalışmalarına devam ediyor.

Silvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını kapsamında ana caddeler, ara cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, "Halkımızdan istediğimiz rehavete kapılmamaları. Korona virüs salgını ne ülkemizde ne de ilçemizde son bulmuş değil. Ekiplerimiz bu anlamda şehrimizin her noktasında korona virüsle mücadele için çalışıyor. Şuanda arasözlerimiz marifetiyle cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Şehrimizin her yerinde bu çalışmalar yapılacak. Tüm hemşehrilerimizi genel önlemlerin yanında kişisel önlemlerini de almaya, daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.