Silvan Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi, 2 temizlik ve 2 yolcu taşıma aracı ile araç filosunu güçlendirdi.

Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen törene Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, belediye personeli ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Öztürk, Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Öztürk, "Belediyemize de hizmetler gelmeye başladı. Araç filomuza 1 adet sıkıştırmalı çöp aracı, 1 adet yol süpürme aracı ile 2 adet yolcu otobüsü kattık. Bizim tek amacımız Silvan’ı yaşanılır kılan bir kent haline getirmek, tarihi konu itibariyle kentimizin her köşesini yaşanılır bir kent haline getirmeyi amaçlamaktayız. Kenar mahallelerimizde asfalt, parke yol düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. Silvan ilçemiz her şeyin en güzeline layık. İnşallah bu mübarek ayda yapmış olduğumuz girişimler hayırlara vesile olur. Bize bu araçları gönderilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Diyarbakır Valimize Silvan halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Düzenlenen törenin ardından kurban kesilerek, araçlar şehir turu attı.