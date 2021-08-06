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Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu Anzele’de aldı
Diyarbakır’da sıcaklık 41 dereceyi bulunca, aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar Anzele parkındaki havuza akın etti.
DİYARBAKIR 06.08.2021, 13:30
Diyarbakır’da sıcaklık 41 dereceyi bulunca, aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar Anzele parkındaki havuza akın etti.
Kentte artan sıcaklardan bunalan çocuklar, Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyuna girdi. Çocukların girmesi yasak olan tarihi süs havuzunda serinleyerek eğlenilirken, aileleri ise izleyip ’havuza girmek tehlikelidir’ tabelalarına aldırış etmedi. Doyasıya yüzen çocuklar yorulunca, beton zemine yatarak güneşlendi.
“Çocukluğum burada geçti”Süs havuzunda serinlemeye çalışan çocuklardan Baver Fidan, 8 yıldır buraya geldiğini, sıcaktan kaynaklı evde sıkıldıklarını buraya gelip serinlediklerini aktardı.