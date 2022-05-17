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SGK İl Müdürü Merttir “İnsanlarda sosyal güvenlik bilincini oluşturacağız”

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle kutlamalara başlayan Sosyal Güvenlik Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, 16-22 Mayıs haftasında yapacakları etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diledi.

DİYARBAKIR 17.05.2022, 12:34
SGK İl Müdürü Merttir “İnsanlarda sosyal güvenlik bilincini oluşturacağız”

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle kutlamalara başlayan Sosyal Güvenlik Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, 16-22 Mayıs haftasında yapacakları etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diledi.

Sosyal Güvenlik Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle basın açıklaması düzenledi. İnsanların geleceği ve huzuru konusunda toplumun her kesimine dokunan güvenlik teşkilatının önemine değinen İl Müdürü Merttir, sosyal güvenlik alanında verilen hizmetlerden bahsetti. Merttir, “Bu yıl 16 kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftasının mutluluğunu yaşıyoruz. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformu 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğinden, her yıl 16 Mayısı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu tür haftalar toplumda farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele ile ilgili yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik”

Güçlü bir sosyal güvenlik kurumunun önemini vurgulayan Merttir, "Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için il müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası bugün yüzde 99,5 seviyesine ulaşmış durumda. 2017 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS dahilinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar" diye konuştu.

“Kayıt dışı istihdamla mücadele”

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen SGK Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarına değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti. Mertti, “Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür. Tek çatı altında 16. kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftasının ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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